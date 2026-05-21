16:20, 21 мая 2026

RT: Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двое российских разведчиков с позывными Кот и Леший оказались в окружении мин в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и выжили. Их историю публикует RT.

«Мы пошли в разведку, но нас начали обкладывать минометом. Мы сначала забегаем в одну посадку — там гора крышек от противопехотных мин, и мы понимаем, что нам в этой посадке делать нечего — у нас даже карты минных полей нет. Выскочили, двигаемся дальше — опять миномет», — вспомнил военнослужащий Кот.

По его словам, одна из мин подкатилась к ним слишком быстро, но им удалось спастись. «Мы залетаем в посадку, как за нами подкатывается 82-я мина и она не разрывается», — рассказал он.

Ранее сообщалось, как раненый российский боец успел выскочить из горящей машины и спасти сослуживцев. У него была контузия и разрыв барабанных перепонок.

