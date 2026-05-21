Раскрыта схема четверых россиян с чужими банковскими картами

В Чите арестовали товарищей за продажу доступа к чужим банковским счетам. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По данным ведомства, 20-летний местный житель летом прошлого года нашел в одном из мессенджеров предложение о работе. Он должен был покупать банковские карты у третьих лиц и привязывать к ним определенные телефонные номера. В свою деятельность мужчина также вовлек трех знакомых.

По указанию куратора они приобретали у граждан карты и через банкоматы привязывали к ним абонентские номера, полученные от нанимателя. Таким образом они предоставляли заказчику доступ к чужим счетам.

При обысках было изъято более 500 карт. Организатора схемы задержали в Сочи при попытке покинуть страну.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники полиции также устанавливают других причастных к преступлению.

