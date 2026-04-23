15:44, 23 апреля 2026Силовые структуры

Попавший под следствие из-за турпутевок экс-глава УМВД российского города сделал заявление

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава УМВД Ростова-на-Дону Шпак не признал вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Обвиняемый во взятках и мошенничестве бывший глава УМВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак сделал заявление в суде. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании в Первомайском районном суде, отвечая на вопрос о признании вины после оглашения прокурором обвинительного заключения своей вины Шпак заявил, что вину не признает.

Бывший глава УМВД Ростова-на-Дону обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что Шпак попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО).

В мае 2025 года следователи выяснили, что Шпак получил от одной из компаний машину BMW X7 за покровительство. В правоохранительных органах отметили, что за сотрудничество с этой организацией было возбуждено прошлое уголовное дело.

