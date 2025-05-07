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16:35, 7 мая 2025Силовые структуры

На бывшего начальника УМВД российского города Шпака возбудили новое уголовное дело

На экс-главу УМВД Ростова-на-Дону Шпака возбудили новое дело о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону на бывшего начальника УМВД Сергея Шпака возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, Шпак получил от одной из компаний машину BMW X7 за покровительство. В правоохранительных органах отметили, что за сотрудничество с этой организацией было возбуждено прошлое уголовное дело.

В 2017 году Шпак возглавлял отдел полиции №5 Ростова-на-Дону. Коммерческая организация оплатила ему отдых стоимостью 263 тысячи рублей в обмен на покровительство ее деятельности.

Другим эпизодом следствие считает события 2019-2023 годов, когда Шпак занимал должности заместителя начальника УМВД по Ростову-на-Дону и руководителя подразделения. Он вместе с подчиненным похитил почти 300 тысяч рублей, которые были начислены оперативнику в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Шпак и оперативник задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки», «мошенничество» и «неправомерный оборот средств платежей». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Следователи устанавливают их соучастников.

Ранее сообщалось, что бывший начальник УМВД российского города Шпак попал под следствие из-за турпутевок.

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