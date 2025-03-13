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12:27, 13 марта 2025Силовые структуры

Бывший начальник УМВД российского города Шпак попал под следствие из-за турпутевок

СК: Экс-глава УМВД Ростова-на-Дону Шпак получил взятку в виде оплаты турпутевок
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего начальника УМВД российского города заподозрили в мошенничестве

Фото: IIlya Moskovets / Globallookpress.com

Бывший начальник управления МВД Ростова-на-Дону Сергей Шпак попал под следствие за получение взяток в виде оплаты дорогостоящих турпутевок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, преступление было совершено в 2017 году, когда Шпак возглавлял отдел полиции №5 Ростова-на-Дону. Коммерческая организация оплатила ему отдых стоимостью 263 тысячи рублей в обмен на покровительство ее деятельности.

Другим эпизодом следствие считает события 2019-2023 годов, когда Шпак занимал должности заместителя начальника УМВД по Ростову-на-Дону и руководителя подразделения. Он вместе с подчиненным похитил почти 300 тысяч рублей, которые были начислены оперативнику в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Шпак и оперативник задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки», «мошенничество» и «неправомерный оборот средств платежей». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Следователи устанавливают их соучастников.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками управления собственной безопасности МВД и управления ФСБ по Ростовской области.

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