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11:16, 13 марта 2025Силовые структуры

Бывшего начальника УМВД российского города заподозрили в мошенничестве

Экс-глава УМВД Ростова-на-Дону Шпак задержан по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в мошенничестве бывшего начальника управления МВД Ростова-на-Дону Сергея Шпака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Силовик задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям получение взятки и мошенничество. Вместе с ним под следствием оказался оперуполномоченный отдела полиции, которому также вменили неправомерный оборот средств платежей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками управления собственной безопасности МВД и управления ФСБ по Ростовской области.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Следователи устанавливают их соучастников.

По версии следствия, Шпак в 2017 году на посту начальника отдела полиции №5 Ростова-на-Дону получил взятку в виде дорогостоящих туристических путевок стоимостью 263 тысяч рублей от местной фирмы в обмен на покровительство ее деятельности. Уже в должности заместителя начальника УМВД по Ростову-на-Дону и руководителя подразделения с 2019 по 2023 год он похитил вместе с подчиненным почти 300 тысяч рублей, которые были начислены оперативнику в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Оперативнику также инкриминируют, что в 2020 году он с соучастниками совершил махинации со средствами на банковском счете с использованием подложных платежных документов.

12 марта сообщалось, что в Ставропольском крае суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима бывшего начальника тыла отдела полиции за получение миллионной взятки от бизнесмена.

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