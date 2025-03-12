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19:10, 12 марта 2025Силовые структуры

Бывшего силовика осудили за получение миллионной взятки от бизнесмена из-за госконтрактов

В Ставропольском крае суд приговорил экс-главу тыла отдела полиции за взятки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима бывшего начальника тыла отдела полиции за получение миллионной взятки от бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Его также оштрафовали на пять миллионов рублей. Бывшего силовика признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с июня 2017 года по апрель 2023-го осужденный получил от бизнесмена взятку в размере более двух миллионов 400 тысяч рублей за содействие в заключении государственных контрактов на уборку административных зданий и территории структурных подразделений отдела ведомства, а также беспрепятственное подписание актов об оказанных услугах.

Предпринимателя также осудили. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Бизнесмена оштрафовали на четыре миллиона рублей.

Ранее в Москве задержали автоблогера Ахмеда Венгалби, известного под ником WENGALLBI, за взятку сотрудникам ГИБДД.

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