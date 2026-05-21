Россиянин напросился в антироссийскую иностранную организацию и выполнил первые задания

В Калининграде россиянину дали 12 лет за задания от иностранной организации

В Калининграде к 12 годам строгого режима приговорили 22-летнего россиянина, признанного виновным в госизмене. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2023 года молодой человек по собственной инициативе обратился в иностранную организацию, действующую против интересов России. Он попросил взять его в свои ряды и вскоре выполнил первые задания. Осужденный размещал агитационные листовки в общественных местах Калининграда и Гурьевска, а также вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей, информацию о которых передавал своим кураторам.

Ранее в Крыму россиянин получил 17 лет колонии за отправленные украинским кураторам фотографии российских военных самолетов.