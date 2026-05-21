11:41, 21 мая 2026Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет колонии за фотографии военных самолетов

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 42-летний местный житель, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины.

После этого он получил от куратора задание собрать информацию о размещении военной техники и оборонительных сооружений. В течение 2024 года он проводил фото- и видеосъемку военных самолетов и воинского транспорта, а затем передавал их представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Суд признал мужчину виновным в госизмене и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ.

