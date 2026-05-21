В Латвии защищавшего русский язык депутата лишили мандата

Депутата Рижской думы Росликова лишили мандата

Депутата Рижской городской думы Алексея Росликова лишили мандата. Об этом сообщил портал LSM.lv.

«Учитывая, что указанное лицо после отъезда в Беларусь не посещало заседания, дума примет решение, чтобы затем можно было работать в полном составе, как это предусмотрено законом», — приводит издание слова мэра города Виестурса Клейнбергса.

Отмечается, что депутат обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти, однако уже несколько недель он находится на территории Белоруссии. Суд разрешил ему выехать в Женеву на три дня, однако после этой поездки он так и не вернулся в Латвию.

В начале июня 2025 года во время рассмотрения парламентом Латвии декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!» После этого его выгнали с заседания. В декабре того же года он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.