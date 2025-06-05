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13:10, 5 июня 2025Бывший СССР

В Латвии депутата выгнали с заседания за фразу на русском языке

В Латвии депутата Сейма Росликова выгнали с заседания за фразу на русском языке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Алексей Росликов

Алексей Росликов. Кадр: Delfi.lv / YouTube

В Сейме (парламенте) Латвии депутата Алексея Росликова выгнали с заседания. Поводом для этого стала сказанная парламентарием фраза в защиту русского языка, передает портал латвийского гостелерадио LSM.

По данным издания, Росликов в ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!» Уточняется, что парламентарий озвучил свою позицию на русском языке.

После этого в Сейме предложили проголосовать за исключение Росликова с одного заседания «за неэтичное поведение». Данную инициативу поддержали 63 депутата, после чего депутат покинул здание парламента.

Ранее стало известно, что Латвия захотела заблокировать все российские Telegram-каналы. Это предлагалось сделать в рамках борьбы с русским языком.

Вот это да!
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