В Латвии бывшему депутату предъявили обвинение в защите русского языка

В Латвии Росликов сообщил, что получил обвинение по делу о защите русского языка

В Латвии бывший депутат сейма Алексей Росликов получил обвинение по делу о защите русского языка. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Нахожусь в прокуратуре, получаю обвинение по делу о защите русского языка! Прокурор поддерживает следствие и готов передать дело в суд», — сообщил экс-парламентарий.

Росликов также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором страны.

В начале июня Росликов в ходе рассмотрения латвийскими депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!». После этого его выгнали с заседания.

Спустя несколько дней стало известно, что Росликов лишился мандата в парламенте из-за избрания в Рижскую думу. Позднее бывший депутат заявил, что ему грозит до 25 лет тюрьмы за поддержку России