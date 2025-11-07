Бывший СССР
Экс-депутата Латвии пригрозили посадить на 25 лет за поддержку России

Экс-депутату Латвии Росликову грозит 25 лет тюрьмы за поддержку России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Viktor Logic / YouTube

Экс-депутату сейма Латвии Алексею Росликову, который защищал русский язык с парламентской трибуны, грозит до 25 лет тюрьмы за поддержку России. Об этом Росликов сообщил в Telegram.

«25 лет за сотрудничество с Россией. (...) В Европе за убийство дают 7 лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой, — 25», — заявил бывший парламентарий.

Он предположил, что суд над ним состоится в начале года и что ему дадут реальный срок.

Росликов стал известен в июне 2025 года после попытки защитить русский язык в Латвии. В ходе рассмотрения депутатами декларации «Об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну Сейма и заявил: «Русский язык — наш язык!» Политика задержали после выступления.

