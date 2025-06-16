В Латвии задержали выступившего в защиту русского языка депутата

В Латвии задержали выступившего в защиту русского языка депутата Сейма Росликова

Правоохранительные органы Латвии задержали выступившего в защиту русского языка депутата Сейма (парламента) страны Алексея Росликова. Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов, его сейчас увезли», — сообщила коллега Росликова по фракции «Стабильность» Светлана Чулкова.

Дополнительных подробностей о задержании политика на настоящий момент не сообщается. Чулкова призвала аудиторию поддержать Росликова и понадеялась на благополучный исход.

Росликов является основателем центристской партии «За стабильность!», выступающей в защиту русского языка. Также партия призывала к выходу из Европейского союза, достижению экономического суверенитета и энергетической независимости.

5 июня политика выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!».

9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против депутата. Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.