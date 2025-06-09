В Латвии в отношении защищавшего русский язык депутата возбудили уголовное дело

В Латвии в отношении депутата Сейма Росликова начали уголовный процесс

В Латвии начали уголовный процесс в отношении депутата Сейма (парламента) Алексея Росликова. Об этом сообщает Служба государственной безопасности страны.

«Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие действия, совершенные им в последнее время», — сказано в сообщении ведомства.

Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

Ранее в портале латвийского гостелерадио LSM появилась информация об удалении Рослякова с заседания Сейма. Отмечается, что депутат высказался в защиту русского языка.