Защищавший русский язык депутат победил на выборах и лишился мандата

Депутат Сейма Латвии Росликов лишился мандата из-за избрания в Рижскую думу

Депутат Сейма Латвии Алексей Росликов, защищавший русский язык, лишился мандата в парламенте из-за избрания в Рижскую думу. Об итогах выборов и его победе сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

«С сегодняшнего дня четыре депутата Сейма потеряют свои мандаты, в том числе (...) Алексей Росликов, поскольку они избраны в органы самоуправления», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против парламентария. Он обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

5 июня на портале латвийского гостелерадио LSM появилась информация об удалении Росликова с заседания Сейма. Отмечалось, что депутат высказался в защиту русского языка.