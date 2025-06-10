Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 10 июня 2025Бывший СССР

Защищавший русский язык депутат победил на выборах и лишился мандата

Депутат Сейма Латвии Росликов лишился мандата из-за избрания в Рижскую думу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: LTV Ziņu dienests /YouTube

Депутат Сейма Латвии Алексей Росликов, защищавший русский язык, лишился мандата в парламенте из-за избрания в Рижскую думу. Об итогах выборов и его победе сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

«С сегодняшнего дня четыре депутата Сейма потеряют свои мандаты, в том числе (...) Алексей Росликов, поскольку они избраны в органы самоуправления», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против парламентария. Он обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.

5 июня на портале латвийского гостелерадио LSM появилась информация об удалении Росликова с заседания Сейма. Отмечалось, что депутат высказался в защиту русского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    В МИД назвали условие решения вопроса по американскому топливу на ЗАЭС

    Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Локомотив»

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости