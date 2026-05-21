Туры в Египет подорожали из-за кризиса на Ближнем Востоке

Туры в Египет подорожали на 15 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке, однако спрос на поездки в страну остается высоким. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, в 2025 году 12-дневная путевка в пятизвездочный отель в Хургаде стоила около 175 тысяч рублей на человека. В 2026 году цена выросла до 200 тысяч рублей. Объясняется это подорожанием авиабилетов на 8-12 тысяч рублей в среднем, а также увеличением стоимости визового сбора до 30 долларов (около 2,1 тысячи рублей).

При этом отмечается, что несмотря на повышение цен и сезон акул, россияне активно бронируют отдых в Египте. Лидерами продаж остаются Хургада и Шарм-эш-Шейх, но многие соотечественники в 2026 году стали интересоваться поездками в Каир и Мерса-Матрух.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества с турами в Турцию и Египет за неделю до вылета. Перед летним сезоном злоумышленники стали звонить жертвам за неделю и убеждать их в том, что их рейс отменен.