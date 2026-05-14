Россиян предупредили о схеме мошенничества с турами в Турцию и Египет

Мошенники звонят перед отдыхом в Турции и Египте, заявляя об отмене рейса

Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества с турами в Турцию и Египет за неделю до вылета. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По его информации, перед летним сезоном злоумышленники стали звонить жертвам за неделю и убеждать их в том, что их рейс отменен. Представляются мошенники при этом сотрудниками организации «Турпомощь», а причины называют всегда разные — то вирус, то политическая нестабильность, — в конце пытаются заставить человека как можно скорее купить новый билет за большие деньги.

Россиянам напомнили, что организация «Турпомощь» не занимается вопросами туров и подключается в экстренных ситуациях, когда турист, например, застрял за границей без проживания и билета на родину. Кроме того, самостоятельно с неизвестных номеров не звонят ни авиаперевозчики, ни туроператоры.

Ранее стало известно, что мошенники пытались наживаться на застрявших в Таиланде россиянах. Они представлялись службой поддержки авиакомпании Emirates и пытались получить доступ к личным данным соотечественников.