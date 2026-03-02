Мошенники пытаются получить доступ к данным застрявших в Таиланде россиян

Мошенники начали наживаться на застрявших в Таиланде россиянах — они пытаются получить доступ к их личным данным. Об этом ТАСС сообщила туристка из России.

Как рассказала отдыхающая в Азии гражданка РФ Зоя, злоумышленники звонят пострадавшим и представляются службой поддержки авиакомпании Emirates, так как многие ждут вылета из Бангкока в Москву через Дубай. Целью преступников являются банковские счета путешественников.

Ранее стало известно, что до 8000 россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. В основном это пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air, Oman Air.