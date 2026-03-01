До 8 тысяч россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

До 8 тысяч россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Временное закрытие воздушного пространства рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелётов в Азию и с острова Индийского океана и теперь не могут вылететь домой», — отмечается в публикации организации.

Также дополняется, что основной поток — пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air, Oman Air.

В АТОР посоветовали туристам держать связь со своим турагентом или туроператором, проверять статус рейса у авиакомпании и следить за официальными сообщениями перевозчиков.

