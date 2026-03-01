Реклама

12:30, 1 марта 2026

До 8 тысяч россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: SIHASAKPRACHUM / Shutterstock / Fotodom  

До 8 тысяч россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Временное закрытие воздушного пространства рядом стран Персидского залива, включая ОАЭ и Катар, затронуло не только прямые рейсы, но и транзитных туристов. Многие россияне использовали эти страны как хабы для перелётов в Азию и с острова Индийского океана и теперь не могут вылететь домой», — отмечается в публикации организации.

Также дополняется, что основной поток — пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air, Oman Air.

В АТОР посоветовали туристам держать связь со своим турагентом или туроператором, проверять статус рейса у авиакомпании и следить за официальными сообщениями перевозчиков.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» российская туристка поделилась подробностями о прошедшей под звуки работы средств противовоздушной обороны ночи в популярном туристическом городе ОАЭ.

