Российские туристы поделились подробностями о прошедшей под звуки работы ПВО ночи в Дубае

«Лента.ру»: Несмотря на атаки иранских дронов и ракет, в Дубае паники нет

Несмотря на атаки иранских дронов и ракет на расположенные в Дубае объекты, в городе паники нет — люди спокойно ходят по улицам, рассказала российская туристка, пожелавшая остаться анонимной. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась подробностями о прошедшей под звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО) ночи в популярном туристическом городе ОАЭ.

«Вчера вечером были слышны хлопки в небе, и всем пришло оповещение. Было тревожно и непонятно, что делать. Администрация отеля сказала, что все нормально и чтобы все шли спать. На данный момент ждем, что туроператор переселит нас в другой отель. Паники в городе нет. Машины ездят, люди ходят по улице», — рассказала она.

Другая российская туристка, также пожелавшая остаться анонимной, сообщила «Ленте.ру», что в порту Дубая не было слышно ни работу ПВО, ни иранские ракеты и дроны.

«Мы на корабле. Стоим в порту, не отплываем. А должны быть уже в Катаре. О ситуации узнаем только из новостей и местных чатов. Нам ничего не видно, не слышно. На корабле все отлично. Ночью срабатывала тревога на местные сим. Это жутко страшный звук из телефона, на котором по умолчанию этого звука нет. Конечно, были переживания, если обломки ПВО и пожар, как всем туристам с лайнера выходить? В целом паника сказывается только из новостей. Организация лайнера на высшем уровне», — добавила она.

Ранее иранский БПЛА атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-Аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж. Другой иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая.

Вечером 28 февраля иранская ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра». В результате взрыва и пожара пострадали четыре человека. Также 28 февраля сообщалось, что фрагмент сбитой ракеты упал в фонтан на территории отеля Atlantis. По словам очевидцев, осколок «чудом не попал на пляж».

