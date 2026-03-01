Иранский БПЛА атаковал пятизвездочный отель в Дубае

Иранский БПЛА атаковал пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в Дубае

Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

Отель Бурдж-аль-Араб стоит на искусственном острове, его высота составляет 321 метр.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.