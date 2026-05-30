В России предложили новый вариант покупки «красивых» автономеров

«Ъ»: Половину средств от покупки автономеров обещают направить на зарплаты в МВД

Госдума рассматривает новый вариант покупки «красивых» автономеров, половину вырученных средств обещают направить на зарплаты сотрудникам МВД России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать «уникальный» номер, после доработки по замечаниям правительства был внесен в парламент. Конкретные цены будет устанавливать правительство России.

Сейчас цены за «красивые» госномера на онлайн-аукционах могут достигать нескольких миллионов рублей.

Продажа «красивых» номеров принесет федеральному бюджету до 25 миллиардов рублей ежегодно, считают эксперты. Половину этой суммы власти направят в фонд денежного довольствия сотрудников МВД, то есть на зарплаты, надбавки, премии и другие выплаты.

Вместе с тем, законопроект предусматривает запрет на передачу автомобиля с «уникальным» номером новому собственнику в течение трех лет — так власти намерены бороться с теневым рынком. Однако эта инициатива вызывает сомнения у экспертов.

Предполагаемая дата вступления закона в силу — 1 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобильные номера серии АМР. В феврале только в Москве и Московской области они конфисковали 15 таких комбинаций. На интернет-площадках за «блатные» номера запрашивали от 14 до 35 миллионов рублей, продажа также будет запрещена.