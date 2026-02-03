Сотрудники Госавтоинспекции начали изымать автомобильные номера серии АМР. Как сообщает Mash в своем Telegram-канале, только в Москве и Московской области уже конфисковали 15 таких комбинаций. На интернет-площадках за «блатные» номера запрашивали от 14 до 35 миллионов рублей, продажа также будет запрещена.

Номера АМР с 97-м регионом считаются правительственными

Причиной конфискации стало то, что комбинация АМР с цифровым кодом 97 считается правительственной — автомобили под такими номерами как правило принадлежат государственным органам. При этом эта же комбинации букв с 99-м и 77-м регионами долгое время была популярна среди частных автовладельцев из-за красивого сочетания и ассоциировалась со статусностью на дорогах.

Издание пишет, что в связи с этим такие номера решили убрать из общего учета: он будет аннулирован, а буквы отправятся в архив МВД. Кроме того, будет запрещена продажа «блатных» номеров на интернет-площадках, где за них запрашивали от 14 до 35 миллионов рублей.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Серия АМР была введена в России еще в 1996 году. Она предназначалась для автомобилей высокопоставленных лиц, чтобы можно было оперативно их идентифицировать и организовать беспрепятственный проезд.

В России уже изымали номера с комбинацией ЕКХ

В конце 2025 года стало известно, что сотрудники ГАИ изымают номера серии ЕКХ — она появилась в 1996 году и присваивалась автомобилям сотрудников ФСО, ФСБ и чиновников. Позже они стали популярны среди частных автовладельцев, их расшифровывали как «Еду Как Хочу».

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В декабре житель Воронежа хотел перевести свой номер серии ЕКХ на новый автомобиль. Он отдал его на хранение в МРЭО, а когда хотел вернуть, столкнулся с отказом «из-за распоряжения сверху». Позже издание Mash сообщило, что причиной изъятия стало то, что такая комбинация является угрозой компрометации силовиков, так как она может находиться под вниманием иностранных спецслужб или недоброжелателей.

Кроме того, сокращение автомобилей с номерами ЕКХ поможет бороться с водителями, которые нарушают правила.