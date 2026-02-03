В России начали изымать автономера серии АМР

Mash: ГАИ проводит конфискацию номеров АМР у автомобилистов Москвы и Подмосковья

В России начали изымать автомобильные номера специальной серии АМР вслед за знаками другой известной серии — ЕКХ. По данным Telegram-канала Mash, в Москве и Московской области Госавтоинспекцией уже конфисковано 15 государственных номерных знаков этой серии.

Основанием для изъятия служит тот факт, что комбинация АМР с цифровым кодом 97 (97-й регион) официально закреплена за транспортом государственных органов и считается правительственной. Эта же комбинация букв, но с кодами 77 или 99 (Москва и Московская область), долгое время пользовалась популярностью среди частных автовладельцев, ценивших их, прежде всего, за статусность на дороге. Теперь эти номера также подлежат изъятию.

Их реализация на онлайн-площадках, где стоимость составляла от 14 до 35 миллионов рублей, будет запрещена. Учет всех изъятых номерных знаков аннулируют, а сами таблички передадут в архив Министерства внутренних дел РФ. Сотрудники ГАИ уже получили указания останавливать автомобили с такой серией для проверки и последующего снятия номеров.

Специальная серия АМР была введена в обращение в 1996 году и предназначалась для служебного транспорта высокопоставленных лиц, чтобы их можно было быстро опознать и обеспечить беспрепятственный проезд. В народе такие номера расшифровывали как «Автомобиль Министерства России».

Ранее стало известно, что поездка на каршеринге «Делимобиль» закончилась для россиянки штрафом в размере 84 тысяч.