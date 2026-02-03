Поездка на каршеринге «Делимобиль» закончилась для россиянки штрафом в размере 84 тысяч

Россиянка воспользовалась каршерингом «Делимобиль» и получила штраф на 84 тысячи

Клиентка каршеринга «Делимобиль» получила штраф в размере 84 тысяч рублей после поездки. Об этом пишет портал BFM.ru. Общая стоимость поездки достигла почти 94 тысяч рублей вместо первоначально ожидаемых 9500 рублей.

Жительница Новой Москвы Ольга арендовала автомобиль Nissan Qashqai по специальному тарифу «Межгород». Таким образом она решила доехать из Москвы в Пермь. Стоимость услуги составила 9500 рублей, включая использование машины в течение 72 часов с обязательным завершением аренды в пункте назначения. В условиях тарифа в приложении было указано, что ехать можно по любым дорогам.

На третий день пути женщине позвонили из службы безопасности компании «Делимобиль» с уточнением, почему она едет не по назначенному маршруту, ссылаясь на прописанные в договоре дороги. Спустя десять минут после этого разговора, по утверждению клиентки, автомобиль на ходу был заблокирован дистанционно. По словам Ольги, в сложившейся ситуации компания предложила ей единственный выход — вернуться в Ижевск и проложить маршрут только по разрешенным сервисом дорогам.

«Существенный момент, что в Удмуртии нет интернета уже несколько месяцев, там его блокируют. И построить маршрут мы смогли с детьми, только вернувшись в Ижевск, где выяснилось, что объездная дорога займет 21 час, в то время как от точки, где нас остановили, до конечной точки маршрута было два часа», — рассказывает она. Учитывая позднее время (было около 22 часов) и усталость детей, семья приняла решение оставить автомобиль у торгового центра в Ижевске и отправиться в Пермь на такси.

После этого, по словам женщины, началось давление со стороны компании «Делимобиль», включая звонки, в том числе от коллекторов, письма, списания с карты. Общая сумма дополнительных начислений превысила 84 тысячи рублей. В эту сумму вошла оплата остановок, включая ночевки, штраф в 30 тысяч рублей за оставление автомобиля не в указанном в договоре пункте, а также безакцептное списание еще 30 тысяч рублей.

По версии каршеринга, клиентка нарушила условия договора, где были прописаны допустимые маршруты. Сама Ольга считает, что компания не соблюла условия своего же тарифа, разрешавшего движение по любым дорогам.

Автоюрист Илья Афанасьев, комментируя ситуацию, предположил, что причиной мог стать человеческий фактор, когда акционное предложение не было должным образом учтено в работе службы безопасности. Он подчеркнул, что штрафы, выписанные по стандартному договору, но противоречащие специальной акции, необходимо оспаривать. «Они не вступают в противоречие, они делают поправку на определенный срок, на машину, на дату, на время. Те штрафы, которые пытается ей выписать «Делимобиль», однозначно надо оспаривать, потому что они соответствуют договору, но противоречат этому акционному предложению», подчеркнул специалист. Он также отметил, что клиентке сервиса повезло — удаленная блокировка автомобиля могла привести к серьезной аварии.

Ольга направила жалобу в Роспотребнадзор и обсуждает с юристом возможность обращения в суд.