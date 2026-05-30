Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

12:49, 30 мая 2026Спорт

Бывший футболист сборной России Булыкин заявил, что считает ПСЖ фаворитом финала ЛЧ
Дмитрий Булыкин. Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин определил фаворита финала Лиги чемпионов. Его слова приводит News.ru.

«Я считаю фаворитом ПСЖ. Но "Арсенал" просто так не сдастся. ПСЖ помнит о разгромном поражении от "Челси" в финале клубного чемпионата мира, они понимают, что такое не должно повториться», — сказал Булыкин.

Букмекеры также считают ПСЖ фаворитом игры. Поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2,40. Успех «Арсенала» оценивается котировкой 3,20, а ничья — 3,30.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Арсенал» состоится 30 мая в Будапеште. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист национальной команды Федор Смолов поставил миллион рублей на то, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не пропустит ни одного мяча в финальной игре. В случае победы Смолов выиграет 3 010 000 рублей.

