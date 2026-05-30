Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Булыкин заявил, что считает ПСЖ фаворитом финала ЛЧ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин определил фаворита финала Лиги чемпионов. Его слова приводит News.ru.

«Я считаю фаворитом ПСЖ. Но "Арсенал" просто так не сдастся. ПСЖ помнит о разгромном поражении от "Челси" в финале клубного чемпионата мира, они понимают, что такое не должно повториться», — сказал Булыкин.

Букмекеры также считают ПСЖ фаворитом игры. Поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2,40. Успех «Арсенала» оценивается котировкой 3,20, а ничья — 3,30.

Финал Лиги чемпионов ПСЖ — «Арсенал» состоится 30 мая в Будапеште. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее бывший футболист национальной команды Федор Смолов поставил миллион рублей на то, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не пропустит ни одного мяча в финальной игре. В случае победы Смолов выиграет 3 010 000 рублей.