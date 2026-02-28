Реклама

Иранская ракета упала на место отдыха россиян

Иранская ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где отдыхают российские туристы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Столб дыма, поднимающийся на месте происшествия, виден за несколько километров. Также очевидцы слышали громкие звуки.

Позже появился ролик, демонстрирующий последствия падения ракеты возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. У одного из корпусов началось возгорание. Судя по всему, ракета упала после перехвата системой ПВО.

Ранее стало известно, что фрагмент сбитой ракеты упал в фонтан на территории отеля Atlantis в Дубае. По словам очевидцев, осколок «чудом не попал на пляж».

Компания-оператор Dubai Airports сообщила о приостановке работы международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) на неопределенный срок.

