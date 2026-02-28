Реклама

Путешествия
15:52, 28 февраля 2026Путешествия

В Дубае приостановили работу аэропортов

В Дубае приостановили работу двух международных аэропортов
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Horacio Villalobos / Corbis via Getty Images

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на неопределенный срок приостановили работу двух воздушных гаваней — международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта "Аль-Мактум" (DWC). Об этом в аккаунте в социальной сети X сообщила компании-оператор Dubai Airports.

«Полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту "Аль-Мактум" (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и уточнять информацию о рейсах у своих авиакомпаний», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Дубае произошли взрывы.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

