16:50, 28 февраля 2026Путешествия

Осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Осколок иранской ракеты упал на территории отеля под названием Atlantis в Дубае, где в том числе отдыхают российские туристы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Упал осколок от сбитой ракеты — в фонтан. Сначала были слышны глухие взрывы. Потом мы увидели, что с неба летит черный осколок, все побежали к морю», — рассказали очевидцы.

По словам источников, люди находятся в панике, они кричат, а дети плачут. Они добавили, что «осколок чудом не попал на пляж», поскольку в противном случае среди гостей отеля «точно были бы жертвы». Очевидцы пояснили, что расстояние от фонтана, куда упал осколок, до бассейна десять метров.

Ранее силы противовоздушной обороны ОАЭ сбили ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби, в котором в том числе отдыхают российские туристы.

