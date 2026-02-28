Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:12, 28 февраля 2026Путешествия

Ракету сбили над пятизвездочным отелем с российскими туристами в ОАЭ

Ракету сбили над отелем с российскими туристами в ОАЭ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили ракету над пятизвездочным отелем, в котором в том числе отдыхают российские туристы. Видео происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Ракету сбили над отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби. В ролике, снятом очевидцем, виден след ракеты и взрыва в небе. Перед этим постояльцы отеля слышали, как летят самолеты. По данным Mash, отель находится примерно в 15 минутах езды от аэропорта столицы ОАЭ.

Перед этим сообщалось что рядом с воздушной гаванью Абу-Даби прозвучало несколько взрывов.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    В РСТ дали совет оказавшимся на Ближнем Востоке российским туристам

    Над Россией сбили более десятка беспилотников за шесть часов

    Иран столкнулся еще с одним видом атак на фоне ракетных ударов США и Израиля

    Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна

    Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

    Названо последствие конфликта Ирана и США для Украины

    Определен единственный рискнувший лететь над Ираном рейс

    Число погибших в Иране школьниц резко увеличилось

    «Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok