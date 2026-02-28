Ракету сбили над пятизвездочным отелем с российскими туристами в ОАЭ

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сбили ракету над пятизвездочным отелем, в котором в том числе отдыхают российские туристы. Видео происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Ракету сбили над отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби. В ролике, снятом очевидцем, виден след ракеты и взрыва в небе. Перед этим постояльцы отеля слышали, как летят самолеты. По данным Mash, отель находится примерно в 15 минутах езды от аэропорта столицы ОАЭ.

Перед этим сообщалось что рядом с воздушной гаванью Абу-Даби прозвучало несколько взрывов.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.