Несколько взрывов прозвучало в Абу-Даби

Мир
13:50, 28 февраля 2026Мир

Несколько взрывов прозвучало рядом с главным аэропортом Абу-Даби
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Несколько взрывов прозвучало в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным британского информационного агентства, взрывы произошли рядом с главным аэропортом Абу-Даби. Перед этим сообщалось, что взрывы были слышны в Дубае.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

