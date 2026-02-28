Несколько взрывов прозвучало в Абу-Даби

Несколько взрывов прозвучало рядом с главным аэропортом Абу-Даби

Несколько взрывов прозвучало в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным британского информационного агентства, взрывы произошли рядом с главным аэропортом Абу-Даби. Перед этим сообщалось, что взрывы были слышны в Дубае.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

