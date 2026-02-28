Reuters: В Дубае прогремели взрывы

В Дубае прогремели взрывы. Об этом сообщает Reuters.

Наряду с мощными взрывами в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби произошел взрыв в Дубае.

Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует кадры, снятые очевидцами происходящего.

«Был сначала громкий хлопок, потом в небе увидели след», — сообщил источник канала.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.