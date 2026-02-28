Реклама

В Абу-Даби прозвучали взрывы

Reuters: В Абу-Даби прозвучали взрывы на фоне ударов Израиля и США по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прозвучали взрывы на фоне атак Израиля и США по Ирану. Об этом сообщает Reuters.

Также очевидцы сообщили РИА Новости, что слышали громкий хлопок.

«Несколько раз были взрывы, сначала один, потом через минут 5-10 еще парочка, но уже более глухих», — рассказал собеседник агентства.

Дополнительно сообщается, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ. Там находится американский военный гарнизон.

Ранее стало известно, что прозвучали взрывы на американских военных базах в Бахрейне и Катаре. Кроме того, появились сообщения о том, что первая баллистическая ракета Ирана достигла цели в Тель-Авиве.

