Российского студента обвинили в краже у супруги звезды поп-группы 90-х

Студента отдали под суд за кражу электромопеда у жены Сергея Жукова

Российского студента отдали под суд за кражу электромопеда у жены певца Сергея Жукова, известного по выступлениям в звездной группе «Руки Вверх!» в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В совершении преступления обвиняется 20-летний Олег (имя изменено). По версии следствия, он похитил электромопед стоимостью 451 тысяча рублей, который принадлежал Регине Бурд.

Молодому человеку грозит до шести лет колонии. Артист пояснил, что уголовное дело было возбуждено больше года назад.

Ранее стало известно, что Верховный суд России отказал Жукову в пересмотре спора об авторских правах на песни группы.