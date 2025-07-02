Верховный суд отказал Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки вверх!»

Верховный суд отказал Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни

Верховный суд (ВС) России не пересмотрел спор лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова и продюсеров об авторских правах на песни группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе. Суд пришел к выводу, что договоры между музыкантами и продюсерами были заключены, исполнялись и не оспаривались.

В марте Жуков подал жалобу в ВС с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову.