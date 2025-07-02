Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:36, 2 июля 2025Культура

Верховный суд отказал Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки вверх!»

Верховный суд отказал Сергею Жукову в пересмотре дела о правах на песни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Верховный суд (ВС) России не пересмотрел спор лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова и продюсеров об авторских правах на песни группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе. Суд пришел к выводу, что договоры между музыкантами и продюсерами были заключены, исполнялись и не оспаривались.

В марте Жуков подал жалобу в ВС с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Урок для ВСУ». В России оценили ликвидацию командира украинской бригады

    Захарова уличила Запад в потере контроля над поставками на Украину

    Захарова рассказала о мотивах действий Азербайджана

    Володин оценил пользу закона о самозапрете на кредиты

    Опознан еще один арестованный в Азербайджане россиянин

    Блогера посадили в тюрьму за опасный розыгрыш в супермаркете

    Раскрыты данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    Российские войска уничтожили один из командных пунктов ВСУ

    Lego подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

    Двое туристов занялись сексом на озере в Европе на глазах у семей с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости