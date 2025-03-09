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10:25, 9 марта 2025Культура

Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за авторских прав на песни «Руки вверх!»

Жуков подал жалобу в Верховный суд из-за прав на песни «Крошка моя» и «Вернись»
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд (ВС) России с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала авторские права на песни «Крошка моя», «Вернись», «Я тебя украду» и «Лишь о тебе мечтая» и другие композиции продюсеру Андрею Маликову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в суд поступила кассация на вступившее в силу решение суда по иску Жукова и экс-участника группы Алексея Потехина к Маликову и ООО «Издательство "Джем"».

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Согласно материалам дела, с продюсером и издательством «Джем» с одной стороны и артистами — с другой, был заключен договор на передачу ответчикам исключительных прав, в том числе на песни «Сделай погромче» и «Без тормозов».

Сторона Жукова полагает, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах, поэтому подала в Симоновский суд Москвы с требованием его отмены, однако проиграла процесс. При этом апелляция подтвердила решение первой инстанции.

Ранее сообщалось, что Жуков обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх!».

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