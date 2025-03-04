Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:26, 4 марта 2025Культура

Стали известны новые подробности суда из-за фильма «Руки вверх!»

Сергей Жуков попросил суд запретить блокировать фильм «Руки вверх!»
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Сергей Жуков обратился в суд с требованием запретить компаниям добиваться блокировки фильма о группе «Руки вверх!» Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в суде.

По информации издания, артист подал новый иск в арбитражный суд Москвы, ответчиками по нему указаны ООО «Издательство "Джем"» и ООО «Компания Топ7». Жуков просит запретить им добиваться блокировок фильма «Руки вверх!» на онлайн-площадках. Известно, что иск поступил в суд 13 декабря 2024 года, слушания по нему назначены на 5 мая.

Как подчеркивают собеседники агентства, ответчики ранее заявляли, что им принадлежат права на фонограммы использованных в картине песен. Однако юристы Жукова утверждают, что все дорожки были записаны им специально для фильма «Руки вверх!»

Ранее сообщалось, что Жуков обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх!»

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      Песков рассказал об обсуждении Украины Путиным и Лукашенко

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше