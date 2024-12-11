Жуков попросил Бастрыкина помочь в деле о блокировке фильма «Руки вверх!»

Сергей Жуков обратился к Бастрыкину из-за блокировки фильма «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх!», вышедшего в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что артист и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни музыкального коллектива. В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.

Ранее Черкасов сказал, что доступ к ранее заблокированному в российских онлайн-кинотеатрах фильму о группе «Руки вверх!» можно вернуть «путем недолгих переговоров». Продюсер заявляет о своих правах на хиты «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и другие треки, звучащие в биографической картине.

До этого удаление фильма о группе прокомментировал сам Жуков. По его словам, скоро «все встанет на свои места».