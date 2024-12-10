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15:01, 10 декабря 2024Культура

Судящийся с Жуковым продюсер допустил скорую разблокировку фильма «Руки Вверх!»

Продюсер Черкасов: фильм «Руки Вверх!» можно разблокировать после переговоров
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Руки Вверх!»

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов заявил, что доступ к ранее заблокированному в российских онлайн-кинотеатрах фильму о группе «Руки Вверх!» можно вернуть «путем недолгих переговоров». Слова продюсера передает «Газета.Ru».

Черкасов заявляет о своих правах на хиты «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и другие треки, звучащие в биографической картине. По его словам, он предупреждал создателей фильма «Руки Вверх!» о предстоящем нарушении задолго до выхода картины в прокат. «Еще после выхода тизера мы направляли запросы, но никто не захотел разбираться, как итог — требование о блокировке. Думаю, что [лидер группы Сергей] Жуков не в курсе происходящего из-за загруженности, но есть все шансы решить вопрос путем недолгих переговоров и восстановить доступ к фильму», — сообщил он.

Первый продюсер и директор группы Андрей Маликов, в свою очередь, объяснил, что до 2006 года права на песни принадлежали исключительно ему, но позже он передал их Черкасову, который до сих пор судится с Жуковым.

Ранее удаление фильма о группе из российских онлайн-кинотеатров прокомментировал сам Жуков. По его словам, скоро «все встанет на свои места».

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