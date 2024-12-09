Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков назвал блокировку фильма о группе незаконной

Певец Сергей Жуков прокомментировал блокировку фильма «Руки вверх!», вышедшего в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах. Слова артиста передает Telegram-канал телеканала RTVI.

По словам лидера культовой поп-группы, решение об удалении биографической картины со всех площадок является «незаконным». Жуков считает, что за этим стоит «человек, который оспаривает права на песни».

«К сожалению, за этим стоит человек, который уже много лет мошенническими путями пытается оспаривать права на песни группы. Уверен, что ситуация разрешится, скоро все встанет на свои места», — заявил певец.

Сообщалось, что онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start, которые занимались показом фильма, получили уведомление Роскомнадзора о необходимости удалить «Руки вверх!» из своих каталогов. Причиной стали звучащие в ленте хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и другие известные треки.

Ранее стало известно, что фильм «Руки вверх!» возглавлял кинопрокат в России и СНГ. Премьера байопика состоялась 10 октября.