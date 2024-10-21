Фильм «Руки вверх!» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России и СНГ за минувшие выходные

Фильм «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 17 по 20 октября.

Кинокартина собрала 186,5 миллиона рублей за минувшие выходные. Второе место занял фильм «Ужасающий 3» режиссера Дэмиена Леоне, собравший 87,8 миллиона рублей. На третьей строчке — франко-бельгийская кинолента «Граф Монте-Кристо» режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера. Картина собрала 62,1 миллиона рублей за выходные.

Премьера байопика «Руки Вверх!» состоялась 10 октября в кинотеатрах. Сергей Жуков, бессменный фронтмен группы, выступил соавтором сценария, продюсером и актером. Съемки картины проходили в Димитровграде, Москве и Сочи. Также ряд сцен сняли в Самаре, где началась история группы.