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00:10, 7 декабря 2024Культура

В России потребовали ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

Ведомости: Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров ограничить доступ к фильму «Руки вверх!». Об этом пишут «Ведомости».

В уведомлении ведомства указано, что необходимость убрать картину из каталогов связано с определением Мосгорсуда, удовлетворившим требования ООО «Компания Топ7» о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен поп-группы «Руки вверх!»

Премьера байопика «Руки Вверх!» состоялась 10 октября в кинотеатрах. Фильм возглавлял кинопрокат в России и СНГ.

Сергей Жуков, бессменный фронтмен группы, выступил соавтором сценария, продюсером и актером. Съемки картины проходили в Димитровграде, Москве и Сочи. Также ряд сцен сняли в Самаре, где началась история группы.

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