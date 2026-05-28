Военный эксперт назвал способ защиты России от закупленных Украиной истребителей

Военный эксперт Дандыкин: Россия будет сбивать шведские истребители Gripen

Россия будет сбивать шведские истребители Gripen, которые планирует закупить Украина, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Швецию заявил о планах Киева закупить 22 новых истребителя Gripen. По его словам, речь идет о самых современных моделях истребителей серии Е. Их смогут поставить до 2030 года. Зеленский также рассказал о новом пакете помощи Киеву от Швеции. В него вошли самолеты и оружие.

«Это шведские истребители, я думаю, что это серьезно. На самом деле, это хорошие истребители, модернизированные. В принципе, сбивать будем», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что истребители, которые несут ракеты, например Storm Shadow, выходят на дальность, на которой их нельзя сбить.

«Дело в том, что эти все истребители, когда берут ракеты Storm Shadow и прочее, они выходят на такую дальность, которая не позволяет их сбить. То есть их надо поражать только во время нахождения на аэродроме или где-то там еще. Но я думаю, что справимся», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее Зеленский написал президенту США Дональду Трампу срочное письмо. Украинский лидер пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 для систем Patriot.