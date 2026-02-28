Реклама

Мир
12:22, 28 февраля 2026Мир

Появилась информация о взрывах на американских базах в двух странах

Военкор Котенок сообщил о взрывах на американских базах в Бахрейне и Катаре
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Cindy Riechau /dpa / Globallookpress.com

Военкор Юрий Котенок сообщил о появившейся информации о взрывах на американских базах в Бахрейне и Катаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным российского военного корреспондента, взрывы на территории военных баз США в ближневосточных странах раздались через некоторое время после того, как там звучали сирены.

По информации Telegram-канала Mash, Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд. Минобороны страны сообщило, что смогло перехватить только три ракеты. Остальные достигли цели.

Информация появилась на фоне удара по Ирану, который Израиль нанес утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики. Глава израильского военного ведомства также подтвердил информацию о причастности США к атаке на Иран.

Ранее сообщалось, что операция Вашингтона против Ирана получила название «Эпическая ярость». Информацию об этом распространило Министерство войны США.

