Министерство войны США заявило об «Эпической ярости»

Министерство войны США раскрыло название операции против Ирана

Операция Вашингтона против Ирана получила название «Эпическая ярость». Название раскрыло Министерство войны США в социальной сети X.

«Операция "Эпическая ярость"», — написали в официальном аккаунте ведомства. Сообщение снабдили изображением флага США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В видеообращении, опубликованном в социальной сети Trurh Social, он отметил, что цель Вашингтона — «защита американского народа». По его словам, Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

Очевидцы заметили крылатые ракеты «Томагавк» над Ираком. Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что они были запущены с американских эсминцев типа «Арли Берк», которые находятся в Средиземном море. Каждый корабль может нести до 96 ракет.