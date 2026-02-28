Реклама

Министерство войны США заявило об «Эпической ярости»

Министерство войны США раскрыло название операции против Ирана
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy / AP

Операция Вашингтона против Ирана получила название «Эпическая ярость». Название раскрыло Министерство войны США в социальной сети X.

«Операция "Эпическая ярость"», — написали в официальном аккаунте ведомства. Сообщение снабдили изображением флага США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В видеообращении, опубликованном в социальной сети Trurh Social, он отметил, что цель Вашингтона — «защита американского народа». По его словам, Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

Очевидцы заметили крылатые ракеты «Томагавк» над Ираком. Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что они были запущены с американских эсминцев типа «Арли Берк», которые находятся в Средиземном море. Каждый корабль может нести до 96 ракет.

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

    Названы главные цели ударов США по Ирану

    Два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль Российской армии

    Стало известно о массовой гибели европейских наемников в гостинице в Сумах

    В России дали Ирану совет в отношении ответа США

    Медведев прокомментировал удары США по Ирану

    Нетаньяху высказался об атаке на Иран

    Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

