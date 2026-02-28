Реклама

Наука и техника
11:37, 28 февраля 2026Наука и техника

Раскрыты подробности удара «Томагавками» по Ирану

«Томагавки» по Ирану могли запустить с эсминцев «Арли Берк» ВМС США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kenneth Moll / AP

Крылатые ракеты «Томагавк», которые замечали очевидцы над Ираком, могли быть запущены с эсминцев типа «Арли Берк» Военно-морских сил (ВМС) США. Подробности удара по Ирану раскрыл Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, часть "Томагавков" летит на Тегеран через Ирак со стороны Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что в море находились минимум два эсминца «Арли Берк» — «Рузвельт» и «Балкли». Дистанция от примерного местоположения кораблей до цели составляет около 1500 километров.

Материалы по теме:
«Есть риск взаимного уничтожения» На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
«Есть риск взаимного уничтожения»На что готовы Иран и Израиль ради победы и чем завершится их конфликт, если в него вступят США?
17 июня 2025
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется с новой силой. Какое оружие есть у сторон и кто может победить в этой схватке?
Конфликт между Ираном и Израилем обостряется с новой силой.Какое оружие есть у сторон и кто может победить в этой схватке?
17 июня 2025

«Рузвельт» и «Балкли» относятся к варианту IIA типа «Арли Берк». Каждый корабль получил по 96 ячеек, которые позволяют нести «Томагавки», а также зенитные ракеты Standart Missile.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в социальной сети Trurh Social, в котором объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

