Раскрыты подробности удара «Томагавками» по Ирану

«Томагавки» по Ирану могли запустить с эсминцев «Арли Берк» ВМС США

Крылатые ракеты «Томагавк», которые замечали очевидцы над Ираком, могли быть запущены с эсминцев типа «Арли Берк» Военно-морских сил (ВМС) США. Подробности удара по Ирану раскрыл Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по всему, часть "Томагавков" летит на Тегеран через Ирак со стороны Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что в море находились минимум два эсминца «Арли Берк» — «Рузвельт» и «Балкли». Дистанция от примерного местоположения кораблей до цели составляет около 1500 километров.

«Рузвельт» и «Балкли» относятся к варианту IIA типа «Арли Берк». Каждый корабль получил по 96 ячеек, которые позволяют нести «Томагавки», а также зенитные ракеты Standart Missile.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение в социальной сети Trurh Social, в котором объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.