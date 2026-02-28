Реклама

11:44, 28 февраля 2026Мир

Иранская ракета достигла цели в Тель-Авиве

Первая иранская ракета попала в цель в Тель-Авиве, к атаке подключился Йемен
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Первая баллистическая ракета Ирана достигла цели в Тель-Авиве, пишет Mash. Кроме того, сообщается, что на помощь Тегерану пришел Йемен, откуда также запустили несколько баллистических ракет.

К этому часу жители Иерусалима насчитали около 50 взрывов — противовоздушная оборона Израиля сбивает ракеты и дроны, пишет Shot. Угроза ударов объявлена на территории всей страны.

Иран подчеркивает, что теперь для него нет красных линий, передает РИА Новости. В КСИР подтвердили проведение первой волны ракетных атак.

Исламская Республика наносит удары по Израилю после утренней атаки на свои города, к которой также подключились США.

