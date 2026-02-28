Израиль нанес превентивный удар по Ирану утром в субботу, 28 февраля. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр иранской столицы.
В том числе появились данные о причастности США к атаке на Исламскую Республику. Эту информацию подтвердил представитель Минобороны Израиля. По его словам, операция планировалась месяцами, а дата начала была определена несколько недель назад.
Ударам подверглась резиденция президента
Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Самого Пазешкиана, как сообщается, уже нет в городе. Верховный лидер страны Али Хаменеи также находится не в Тегеране — он был вывезен в безопасное место.
К этому часу Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Израильская сторона объявила чрезвычайное положение, ожидая ответного шага со стороны Тегерана. Отменены занятия в школах, посещать рабочее место также нельзя. Людей просят уйти в укрытия.
В восточной и западной частях Тегерана отключены линии мобильной связи, в некоторых районах ослабло подключение к интернету. Взрывы в том числе гремят в городе Исфахан, где расположен один из ядерных центров, а также в иранской провинции Лурестан, городах Тебризе, Куме, Кередже и Керманшахе.
В США назвали цель ударов по Ирану
Целью авиаударов является подрыв системы безопасности Ирана. Эта атака, как ожидается, будет еще более масштабной, чем в июне 2025 года. «Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев», — рассказывает представитель американской стороны.
Совместные удары США и Израиля продлятся как минимум четыре дня, утверждает израильский чиновник. Операция рассчитана на несколько этапов.
Тегеран будет выглядеть не так, как раньше, уже на следующий день
Утверждается, что удары Израиля и США по Ирану произошли после того, как глава Соединенных Штатов Дональд Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе.
Операция получила название Маген Иегуда («Щит Иеугуды»). «В этот шабат дополнительно к недельной главе читают отрывок из Торы, в котором говорится, что каждый еврей обязан помнить, что сделал нам Амалек, когда мы выходили из Египта — нам заповедано ненавидеть Амалека», — объясняет украинский блогер Анатолий Шарий.