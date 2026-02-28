«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в атаке могли участвовать США

Израиль нанес превентивный удар по Ирану утром в субботу, 28 февраля. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр иранской столицы.

В том числе появились данные о причастности США к атаке на Исламскую Республику. Эту информацию подтвердил представитель Минобороны Израиля. По его словам, операция планировалась месяцами, а дата начала была определена несколько недель назад.

Фото: Vahid Salemi / AP

Ударам подверглась резиденция президента

Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Самого Пазешкиана, как сообщается, уже нет в городе. Верховный лидер страны Али Хаменеи также находится не в Тегеране — он был вывезен в безопасное место.

К этому часу Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Израильская сторона объявила чрезвычайное положение, ожидая ответного шага со стороны Тегерана. Отменены занятия в школах, посещать рабочее место также нельзя. Людей просят уйти в укрытия.

В восточной и западной частях Тегерана отключены линии мобильной связи, в некоторых районах ослабло подключение к интернету. Взрывы в том числе гремят в городе Исфахан, где расположен один из ядерных центров, а также в иранской провинции Лурестан, городах Тебризе, Куме, Кередже и Керманшахе.

В США назвали цель ударов по Ирану

Целью авиаударов является подрыв системы безопасности Ирана. Эта атака, как ожидается, будет еще более масштабной, чем в июне 2025 года. «Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев», — рассказывает представитель американской стороны.

Фото: Leo Correa / AP

Совместные удары США и Израиля продлятся как минимум четыре дня, утверждает израильский чиновник. Операция рассчитана на несколько этапов.

Тегеран будет выглядеть не так, как раньше, уже на следующий день неназванный израильский чиновник

Утверждается, что удары Израиля и США по Ирану произошли после того, как глава Соединенных Штатов Дональд Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе.

Операция получила название Маген Иегуда («Щит Иеугуды»). «В этот шабат дополнительно к недельной главе читают отрывок из Торы, в котором говорится, что каждый еврей обязан помнить, что сделал нам Амалек, когда мы выходили из Египта — нам заповедано ненавидеть Амалека», — объясняет украинский блогер Анатолий Шарий.