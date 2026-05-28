«Радиостанция Судного дня» передала слово «вигвам»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «вигвам» и «оттягивание»

Радиостанция УВБ-76 передала еще два странных сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня» вещает с 10:54 по московскому времени. В первом сообщении, прозвучавшем в эфире, фигурировало слово «паранойя». Спустя два часа и десять минут за ним последовало второе сообщение. Оно содержало слово «вигвам». В 14:26 вышла следующая передача, на этот раз со словом «оттягивание».

НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193

НЖТИ 36569 ВИГВАМ 8311 9799

НЖТИ 52399 ОТТЯГИВАНИЕ 7544 9495

Вигвамами называли особые шалаши, которые строили коренные жители Северной Америки. Самые большие жилища подобного рода вмещали до 30 человек.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.